Am gestrigen Vormittag, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in einem Kleidungsgeschäft An der Fohlenweide zu einem Diebstahl aus einer Handtasche einer 66-Jährigen.

Mutterstadt (ots) - Entwendet wurden persönliche Dokumente und Bankkarten. Die vermutliche Täterin wird wie folgt beschrieben: dunkle, halblange, wellige Haare; trug eine schwarz-weiße Bluse und einen schwarzen Mantel. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

-Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten auch stets geschlossen sein.



- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt werden.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich

benötigen.

- Kontrollieren Sie in engen Zeitabständen, ob Ihre

Wertgegenstände noch vorhanden sind.

- Lassen Sie entwendete Bankkarten sofort unter der zentralen

Sperrnummer 116 116 sperren.