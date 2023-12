Am gestrigen Mittag, zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde der Geldbeutel einer 74-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt entwendet.

Schifferstadt/Mutterstadt (ots) - Zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr entwendeten Unbekannte den Geldbeutel einer 70-Jährigen in einem Einkaufsmarkt im Waldspitzweg in Schifferstadt. Der Geldbeutel der 70-Jährigen wurde in einem Mülleimer in der Luitpoldstraße in Mutterstadt aufgefunden. Das Bargeld war entwendet. Der Sachschaden von beiden Taten beträgt etwa 360 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

-Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten auch stets geschlossen sein.



- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt werden.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich

benötigen.

- Kontrollieren Sie in engen Zeitabständen, ob Ihre

Wertgegenstände noch vorhanden sind.

- Lassen Sie entwendete Bankkarten sofort unter der zentralen

Sperrnummer 116 116 sperren.