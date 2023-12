~Am 09.12.2023 gegen 00:05 Uhr sollte ein Fahrzeugführer in der Speyererstraße in Dudenhofen durch eine Polizeistreife kontrolliert werden.

Dudenhofen (ots) - Der 32-jährige Autofahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, konnte dann aber in der Carl-Zimmermann-Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahr. Der 32-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.~