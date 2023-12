In der Nacht von Sonntag, 24.12.2023, auf Montag, 25.12.2023, befuhr ein dunkelblauer BMW-Kombi die L 528, von Böhl-Iggelheim in Fahrtrichtung Speyer, kam ca. 150 m nach dem Ortsausgang aus bis dato ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünbereich.

Böhl-Iggelheim (ots) - Der Pkw war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Der unbekannte Fahrer flüchtete vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in unbekannte Richtung. Der Pkw wurde sichergestellt und den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt zu wenden.