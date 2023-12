In der Nacht vom Samstag, 23.12.2023, auf Sonntag, 24.12.2023, befuhr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer die Schandeinstraße in Fahrtrichtung der Straße "Am Woogbach" und touchierte auf Höhe der Hausnummer 42 einen ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparkten PKW.

Speyer (ots) - Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An der Unfallörtlichkeit konnten eine zerbrochene Glasflasche, ein Fahrradschloss und ein Fahrradkorb aufgefunden und sichergestellt werden. Ob der Fahrradfahrer Verletzungen erlitten hat ist derzeit nicht bekannt. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.



Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Fahrradfahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.