Am Samstagabend gegen 22:50 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw die Straße St-Guido-Stifts-Platz in Richtung Wormser Straße in Speyer.

Speyer (ots) - Hierbei kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort und touchierte einen ebenfalls am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, welcher dadurch auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben wurde. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 43.000 Euro. Beim Verkehrsunfallverursacher konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,69 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.