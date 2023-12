Am Samstag gegen 17:00 Uhr übersah eine 18-jährige Pkw-Fahrerin beim Spurwechsel in der Bahnhofstraße in Speyer einen nachfolgenden Motorradfahrer, weshalb dieser eine Vollbremsung vollziehen musste und so zu Fall kam.

Speyer (ots) - Der 16-jährige Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.