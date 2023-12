Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen dem 21.12.2023, 18:00 bis 22.12.2023, 09:00 Uhr in eine Physiotherapiepraxis in der Hauptstraße einzubrechen.

Frankenthal (ots) - Hierbei wurde versucht, die Eingangstür der Praxis mittels Werkzeug aufzuhebeln. In das Innere der Praxis gelangten die unbekannten Täter jedoch nicht. Nach aktuellem Stand entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.