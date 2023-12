Am Dienstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, befuhr eine 11-jährige aus Schifferstadt mit ihrem Fahrrad die Müdichstraße aus Richtung Holzgasse kommend.

Schifferstadt (ots) - Hierbei wurde sie von einem überholenden Pkw am Fahrradlenker touchiert und stürzte daraufhin zu Boden. Hierdurch erlitt die 11-jährige diverse Verletzungen, unter anderem am Handgelenk, musste jedoch anschließend nicht ins Krankenhaus. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin hielt nach dem Unfall an und kümmerte sich um das verletzte Kind. Diese Zeugin, aber auch andere Zeugen, die zum Unfallhergang oder zu dem Unfallverursacher Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.