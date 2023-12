Vermutlich am 08.12.2023 kam es zu einem Diebstahl beider Kennzeichen von einem PKW, Mercedes-Benz, Daimler in der Nassauischen Straße 18, in 56470 Bad Marienberg.

Bad Marienberg (ots) - Zeugen welche Hinweise auf den/die unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer: 02662 95580 zu melden.