Am Dienstag, den 12.12.2023, kam es in den Nachmittags- bzw. frühen Abendstunden zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Birlenbach/Diez (ots) - In zwei Fällen drangen Unbekannte durch die Terrassentür der Häuser in der Straße "Auf dem Kleinfeld" in Birlenbach ein. In einem weiteren Fall war ein Wohnhaus in der Straße "Zum Wasserwäldchen" in Diez das Ziel der Einbrecher. Auch hier drangen der oder die Täter über die Terrassentür ins Objekt ein.

In allen Fällen wurden die Wohnräume deliktsspezifisch nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Polizei Diez bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Hierbei können auch Beobachtungen aus den Tagen vor den Taten relevant sein. Bekanntermaßen baldowern die Täter ihre Einbruchsobjekte im Vorfeld oftmals aus.