In der Nacht von Samstag, 02.12.2023 auf Sonntag, 03.12.2023 wurde in der Kapellenstraße in Gackenbach ein Mofa Roller entwendet.

Gackenbach (ots) - Dieser war vor der Wohnanschrift des Geschädigten abgestellt und mittels Lenkradschloss gegen Diebstahl gesichert.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602 / 92260, erbeten.