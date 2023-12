Höhr-Grenzhausen - Am Freitag, den 08.12.2023 gegen 12.30 Uhr wurde einer Frau aus einem Einkaufswagen ihre Handtasche entwendet.

Höhr-Grenzhausen, Am alten Bahnhof 1 (ots) - Die Täterin nutzte in einem Supermarkt den Moment, in dem sich die Geschädigte Ware aus einer Tiefkühltruhe holte. Trotz der unmittelbaren Nähe bemerkte die Frau den Diebstahl nicht. Die Täterin versteckte die Tasche sofort unter ihrem Mantel und verließ mit einem zweiten männlichen Täter den Markt. Sie entfernten sich mit einem dunklen Peugeot 307. Die Handtasche der Frau wurde etwa eine halbe Stunde später in einem Papiermülleimer in der Innenstadt aufgefunden. Die Täter erbeuteten Bargeld und eine EC-Karte. Die Täterin ist ca 40 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, lange, glatte schwarze Haare, stark geschminkt. Der Täter ist ca 60 - 65 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, auffallend klein und trug eine Basecap.

Hinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen: 02624/9402-0