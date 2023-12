Im Zeitraum von Dienstag, 12.12.2023 20:00 Uhr bis Mittwoch, 13:12.2023 08:30 Uhr wurde vom Gelände der IKKG Hochschule Koblenz in der Rheinstraße 80 in Höhr-Grenzhausen ein Schweißgerät der Marke Lorch entwendet.

Höhr-Grenzhausen (ots) - Das Gerät stand zuvor in einem Holzunterstand auf dem Hochschulgelände. Aufgrund der Größe und des Gewichts kann davon ausgegangen werden, dass dieses mit einem Klein-Lkw oder Pkw mit Fahrzeuganhänger abtransportiert wurde.

Personen, die im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.