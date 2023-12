In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Verkaufshütte (Imbiss) des Weihnachtsmarktes auf dem Markplatz in Diez eingebrochen.

Diez (ots) - Das Inventar der Verkaufshütte wurde beschädigt, Nahrungsmittel wurden entwendet.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Diez, Telefon 06432-6010, erbeten.