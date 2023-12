null.

Montabaur (ots) - Am Dienstag, dem 12.12.2023 wurde zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter grauer Pkw Hyundai durch einen Einkaufswagen auf dem HIT-Parkplatz beschädigt.

Mögliche Hinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.