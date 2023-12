Am Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Linienbus in der Aarstraße in Hahnstätten zur Rauchentwicklung.

Hahnstätten (ots) - Sowohl die Fahrgäste als auch der Busfahrer verließen daraufhin sofort den Linienbus. Die Feuerwehr wurde verständigt.

Aufgrund der sofort eingeleiteten Maßnahmen wurden weder Personen verletzt, noch konnten giftige Betriebsstoffe aus dem Bus auslaufen.

Die Rauchentwicklung dürfte auf einen technischen Defekt am Fahrzeug zurück zu führen sein.