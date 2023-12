Am Mittwoch, den 06.12.2023, brachen Unbekannte zwischen 05:10 Uhr und 19:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße ein.

Holzheim (ots) - Der oder die Täter hebelten dabei die Terrassentüre des Wohnhauses auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Montabaur, Tel. 02602-92260, oder der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.