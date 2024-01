Am 01.01.2024 um 00:18 Uhr kam es in Höhr-Grenzhausen am Alexanderplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den Abschuss einer Silvesterrakete.

Höhr-Grenzhausen (ots) - Aus einer Gruppe von ca. 10 Jugendlichen wurde eine Rakete abgeschossen, die in der Nähe des Kopfes der 19-jährigen Geschädigten explodierte. Die junge Frau wurde dadurch leicht am Ohr verletzt und vom DRK ins Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz verbracht. Zu den Jugendlichen ist nur bekannt, dass der bislang noch unbekannte Beschuldigte eine schwarze Jacke und einen Schnurrbart trug, ca. 150 - 170 cm groß ist und einen weißen Hut anhatte. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter 02624 - 94020 zu melden.