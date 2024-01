Am 03.12.2023 wurde in der Fußgängerzone in Montabaur ein schwarzes Apple IPhone mit durchsichtiger Hülle aufgefunden.

Montabaur (ots) - Das Handy wurde am 04.12.2023 bei der Polizeiinspektion Montabaur abgegeben. Leider konnte bislang nicht ermittelt werden wem das Handy gehört.



Eigentümer oder Hinweisgeber werden gebeten sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.