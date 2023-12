Am Donnerstag, den 14.12.2023, ereignete sich gegen kurz nach 10:00 Uhr auf der L 313 zwischen Montabaur-Eschelbach und Wirges ein Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter schwarzer Kleinwagen einen roten Linienbus überholte und im weiteren Verlauf beim Einscheren mit diesem kollidierte.

Montabaur-Eschelbach (ots) - Der schwarze Kleinwagen entfernte sich im Anschluss in Fahrtrichtung Montabaur unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Kleinwagen dürfte es sich um einen VW Golf oder Polo gehandelt haben, dieser müsste zudem auf der Beifahrerseite Beschädigungen vorweisen.



Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben zum o. g. schwarzen Kleinwagen oder dessen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.