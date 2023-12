In den frühen Morgenstunden des 15.12.2023, gegen 04:24 Uhr, wurde der Polizei Montabaur ein unkontrollierter Brand auf einem Grundstück in der Ortslage Gackenbach gemeldet.

Gackenbach (ots) - Neben der Polizei fuhren auch mehrere Fahrzeuge der Feuerwehreinheiten Montabaur, Hübingen und Welschneudorf an die gemeldete Örtlichkeit in der Straße Im Wiesengrund, da zunächst von einem Gebäudebrand ausgegangen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Mülltonnen Feuer gefangen hatten. Der Brand wurde schnell gelöscht, so dass auch kein nennenswerter Gebäudeschaden entstand. Verletzt wurde niemand.