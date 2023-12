In der Nacht von Donnerstag, dem 21.12.2023, auf Freitag, dem 22.12.2023, kam es zum Aufbruch des, an der Stadion-Klause in Nentershausen befindlichen, freistehenden Zigarettenautomaten.

Nentershausen (ots) - Dieser wurde unter massiver Krafteinwirkung zunächst aus der Betonierung gerissen und danach mittels Hebelwerkzeug geöffnet. Hier wurden die gesamten Tabakwaren, sowie die Geldkassetten entwendet.



Aufgrund genannter erheblicher Krafteinwirkung wird davon ausgegangen, dass es bei der Tatbegehung zu einer nicht unerheblichen Lärmentwicklung gekommen sein dürfte.



Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.