Neunkhausen.

Neunkhausen (ots) - Heute morgen gg. 10:00 Uhr, wurden die Feuerwehreinheiten der VG Bad Marienberg zu einer Rauchentwicklung bei einer Fertighaus-Firma in Neunkhausen entsandt.

Vor Ort war es in einem freistehenden Silobehälter zur einer Rauchentwicklung gekommen. In dem Silobehälter werden Holzspäne abgelagert.

Personen kamen nicht zu Schaden, ebenso ist kein größerer Sachschaden entstanden.

Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden, die Löscharbeiten sind aktuell noch im Gange.