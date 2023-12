Am Dienstag, den 12. Dezember 2023, wurde zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Ringstraße eingebrochen.

Schönborn (ots) - Der oder die Täter gelangten über einen rückwärtig angrenzenden Feldweg durch Aufhebeln eines Gartentores auf das Grundstück und verschafften sich anschließend über die Terrassentür Zugang zum Haus.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Montabaur (Tel. 02602-92260) oder der Polizeiinspektion Diez (Tel. 06432-6010)zu melden.