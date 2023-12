Am 21.12.2023 um 18:13 Uhr kam es auf der B49 am Großen Herrgott zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen aufgrund eines massiven umgestürzten Baumes.

Montabaur (ots) - Die beiden unfallbeteiligten PKW befuhren die B49 aus Richtung Neuhäusel kommend in Richtung Montabaur. Plötzlich fiel wegen des Sturms in der Senke des Gefällstücks eine massive Buche auf die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem Baum. Dabei wurde eine 71-Jahre alte Fahrerin leicht verletzt. Ein weiterer 44-jähriger PKW-Fahrer wurde ebenfalls zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die B 49 ist aktuell noch voll gesperrt. Im Einsatz befinden sich die Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen, das DRK und die Polizei. Eine Umleitung über die LKW-Umgehung wurde eingerichtet. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.