Am heutigen 09.12.2023, gegen 14:35 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L307 zwischen Mogendorf und Vielbach.

Montabaur (ots) - Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 59-jährige Fahrer die Fahrbahn in Richtung Vielbach, als er plötzlich, aus bislang ungeklärter Ursache unmittelbar hinter der Ausfahrt Vielbach nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.

Der Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr freigeschnitten werden.

Er wurde durch einen Notarzt medizinisch erst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand dürfte er schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten haben.

Es waren die Freiwillige Feuerwehr der VG Selters, der ADAC Rettungshubschrauber, sowie Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz.

Die L307 musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder eine Aussage zu dem Fahrverhalten des Fahrzeugführers vor dem Unfall machen können, sich mit der Polizeiinspektion in Montabaur in Verbindung zu setzen.