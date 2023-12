Am Sonntag, den 10.12.2023, kam es am Kreisverkehr Fürstenweg/Albertstraße in 56410 Montabaur zu einer Verkehrsunfallflucht.

Montabaur (ots) - Der Verursacher verließ mit seinem PKW den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Albertstraße und überfuhr dabei mit seiner Fahrzeugfront

ein auf einer Verkehrsinsel aufgestelltes Verkehrsschild. Hierbei verlor der Verursacher Fahrzeugteile und hinterließ Lackanhaftungen.

Anhand dessen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen hellen VW Golf 6 aus den Baujahren 2010-2014 handeln dürfte.



Zeugen des Vorfalles oder Personen, die ein Fahrzeug mit entsprechenden Beschädigungen feststellen, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602-9226-0, zu melden.