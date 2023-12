Am 15.12.2023 befuhr eine 80jährige PKW-Fahrerin gegen 11 Uhr die Ahrweilerstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler und wollte am Ende auf die Ringener Straße in Richtung Sebastianstraße einbiegen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Hierbei übersah sie eine 26jährige Fußgängerin, die gerade den Fußgängerüberweg überquerte. Die Fußgängerin wurde hierbei am Bein verletzt und musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht werden.