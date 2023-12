Am Abend des 21.12.2023 kam es innerhalb kürzerer Zeit zu einer großen Wasseransammlung im Kreisverkehr der L83 in Höhe der Ringener Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Derzeit ist die Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler damit den beschäftigt den Wasserspiegel zu senken. Vermutlich sind die dortigen Abläufe aufgrund der starken Regenfälle verstopft.

Der Kreisverkehr ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Eine Meldung im Verkehrswarnfunk weist darauf hin.