Am Sonntag, 24.12.2023, vermutlich gegen 03.45 Uhr, befuhr jemand mit seinem Pkw die Konnstraße in Weibern aus Richtung Frankenstraße kommend in Richtung Löhstraße.

Weibern (ots) - Kurz vor dem Standort der Glascontainer kam der PKW nach rechts von der Straße ab und überfuhr die dortige Straßenlaterne.

Die Straßenlaterne knickte komplett ab und fiel auf eine neben der Fahrbahn befindliche Grünfläche.



01 entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird davon ausgegangen, dass es sich beim PKW des Unfallflüchtigen um einen weißen VW Golf VI handelt.

Der PKW ist sicherlich vorne rechts erkennbar beschädigt.



Wer Hinweise auf den Unfallflüchtigen oder den PKW geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.