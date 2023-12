In der Zeit von Freitag, 08.12.23 bis Dienstag, 12.12.23 wurden in einer kleinen Kapelle, die im Garten des Klosters Ebernach an der B 49 steht zwei Heiligenfiguren mutwillig beschädigt.

Cochem (ots) - Die beiden Figuren, welche Maria und Johannes darstellen, wurden von einem Podest der öffentlich zugänglichen Kapelle gestürzt.

Mitarbeiter des Klosters befürchten, dass die Figuren nicht mehr repariert werden können. Der Schaden dürfte ca. 12.000,-EUR betragen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840