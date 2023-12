Am Di., 05.12.2023, gg.

PI Adenau (ots) - 16:20 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Bundesstraßen 258 und 412 bei Herresbach ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei beteiligten SUV.

Ein nur mit der Fahrerin besetzter Pkw BMW bog aus Richtung Nürburgring kommend nach links in Richtung BAB 61 ab und kollidierte hierbei auf der B258 mit einem aus Richtung Mayen in Richtung Nürburgring fahrenden Pkw VW.

Die Fahrerin des BMW und zwei Mitinsassen des VW wurden leichtverletzt vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden beteiligten SUV entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.



Die Absicherung der Unfallstelle erfolgte unter Einsatz von ca. 25 Kräften umliegender Feuerwehren.

Bis zur Räumung der Unfallstelle gg. 17:45 Uhr wurden kurzfristige Straßensperrungen und Umleitungsmaßnahmen erforderlich.