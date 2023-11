Mayen.

Mayen (ots) - Am 29.11.2023 zwischen 13:50 Uhr und 18:50 Uhr wurde ein geparkter 4er BMW im Entenpfuhl, Höhe Hausnummer 17, durch einen vermutlich vom dortigen Parkplatz ausparkenden PKW an der Fahrertür erheblich beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.