Vermutlich am Wochenende vom 01.12.2023 bis 03.12.2023 beschädigten unbekannte Täter die Krippe am Martinsbrunnen des Marktplatzes in Cochem.

Cochem (ots) - Hier wurden Teile gewaltsam herausgerissen und mitunter entwendet, ebenso wie mehrere Weihnachtsbaumkugeln.

Wer kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Cochem unter 02671-9840.