Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich auf der B 258, Gemarkung Barweiler, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde.

Barweiler, B 258 (ots) - Eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Adenau befuhr mit ihrem PKW die B 258 vom Nürburgring kommend in Fahrtrichtung Müsch. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer angrenzenden Grundstücksmauer. Die schwer, allerdings nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrzeugführerin wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Neben der Polizei Adenau, waren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber, sowie diverse Feuerwehren aus der VGV Adenau im Einsatz.