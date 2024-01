Am Montag, den 01.01.2024, um 05:15 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw im Bereich B257, auf Höhe der Ortslage Hönningen OT Liers, gemeldet.

B257, Hönningen OT Liers (ots) - In diesem Zusammenhang sei ein Pkw in eine Schutzplanke eingeschlagen.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der betreffende Pkw mit der 23-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Ahrweiler rechtsseitig von der Fahrbahn abkam und in Folge dessen gegen eine dortige Felswand kollidierte.

Anschließend schlug der Pkw in die gegenüberliegende Schutzplanke ein. Die allein im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfallgeschehen eingeklemmt und musste durch die hinzugezogene Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden.



Bei der anschließenden rettungsdienstlichen Behandlung kam zum Vorschein, dass die verantwortliche Fahrzeugführerin unter Alholeinfluss stand.

Die schwer, jedoch nicht lebensbedrohliche Fahrerin, wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.



Der o.g. Streckenabschnitt der B257 wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.