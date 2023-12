Auf der L98, Monreal in Fahrtrichtung Mayen, wurde am 11.12.2023, um 07.45 Uhr, ein Pkw auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrspur getragen.

Mayen (ots) - Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer war hierdurch gezwungen, mit seinem Pkw nach rechts auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Hierbei kollidierte er mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen BMW mit MY-Kennzeichen handeln; näheres ist nicht bekannt.

Hinweise zu dem in Richtung Mayen fahrenden Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.