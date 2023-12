Am 15.12.2023 parkte die Geschädigte ihren silbernen Pkw der Marke Mazda, Modell 6, im Zeitraum von ca. 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr in der Straße "Hinter Burg" in Mayen.

Mayen (ots) - Hierbei parkte sie ordnungsgemäß zwischen dem Besucherparkplatz und dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses Mayen. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Form von Kratzern im Bereich der vorderen linken Fahrzeugfront fest.

Aufgrund der Örtlichkeit und der festgestellten Beschädigung ist davon auszugehen, dass der unfallverursachende Pkw beim Vorbeifahren mit dem Pkw der Geschädigten kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu bemühen.

Die Polizeiinspektion Mayen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 02651-8010.