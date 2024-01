Am gestrigen Sonntag, gegen 14:00 Uhr, fällt einer Streifenwagenbesatzung in der Hachenburger Straße in Daaden, ein mit zwei Personen besetztes Elektrokleinstfahrzeug (sog.

Daaden (ots) - E-Scooter) auf. Bei Kontrolle des 15jährigen Fahrzeugführers können bei diesem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Im Rahmen einer Personendurchsuchung kann dann eine Kleinstmenge Marihuana bei dem Jugendlichen aufgefunden und sichergestellt werden. Daraufhin wurde der vorherige Konsum von dem Rauschmittel eingeräumt. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie weitere polizeiliche Maßnahmen. Bei dem 13jährigen, bereits polizeibekannten Sozius, konnte nichts beanstandet werden.