Am Donnerstag, dem 14.12.2023, wurde gegen 01.15 Uhr durch mehrere Anwohner der Brand des Dachstuhls eines Gebäudes in der Hauptstraße in Birken-Honigsessen gemeldet.

Birken-Honigsessen (ots) - Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Im Einsatz waren neben der Polizei Betzdorf 5 Kräfte des DRK und etwa 70 Kräfte der Feuerwehren aus Wissen, Schönstein und Katzwinkel sowie die Drehleiter aus Betzdorf.



Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Alle dort gemeldeten Bewohner hielten sich anderweitig auf.

Die Schadenssumme dürfte deutlich im 6stelligen Bereich liegen.



Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aktuell kann das Gebäude bis zur abschließenden Klärung der Statik nur eingeschränkt betreten werden.