Altenkirchen-Im Zeitraum von Samstag, 23.12.23, 21:00 Uhr, auf Sonntag, 24.12.23, 10:00 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in Altenkirchen zu einem Diebstahl von Mobiliar im Außenbereich einer Eisdiele. Täterhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

