Am Samstag, 09.12.2023, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in Schöneberg, In der Au, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Schöneberg (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Hier entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.