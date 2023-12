In der Zeit von Montag, 27.11.2023, bis Freitag, 01.12.2023, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Sportlerheim in Fürthen, Am Sportplatz.

Fürthen (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter zunächst ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort wurden ein Kühlschrank aufgebrochen und Getränke gestohlen. Weiterhin entwendeten die Täter aus dem Gebäude einen kleinen Bargeldbetrag. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.