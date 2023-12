In der Nacht zum Sonntag fiel einer Streife der Polizeiinspektion Linz ein Pkw in der Straße Am Sändchen auf, welcher augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde.

Linz am Rhein (ots) - Bei der anschließenden Kontrolle des 33-jährigen Fahrers stellten die Beamte Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.