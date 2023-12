Am Dienstagabend kam es zu einem Handyraub in der Hauptstraße.

Leubsodrf (ots) - Ein 18-jähriger Mann aus Bad Zwesten hatte sich unbemerkt auf den Wohnungsbalkon der 19-jährigen Bewohnerin geschlichen und dort ausgeharrt, bis diese zufällig auf den Balkon ging. In diesem Moment ergriff der Mann die Geschädigte, attackierte sie körperlich und entnahm aus der Wohnung ein hochwertiges IPhone. Im Anschluss flüchtete der Mann vom Tatort. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnten Beamte der Linzer Polizeiinspektion im Rahmen der Fahndung den Mann am Bahnhof in Linz antreffen. Der Beschuldigte gab an, dass er die Geschädigte kenne und erhob Besitzanspruch an das Handy. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Beschuldigte entlassen. Es wurde ein Strafverfahren wegen dem Verdacht des Raubes eingeleitet.