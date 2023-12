Am 30.12.23 wurde die Polizei Betzdorf gegen 16:45 Uhr über einen Mann informiert, welcher im Bereich der Aldi Filiale in Herdorf augenscheinlich desorientiert herumlaufe, schreie und sich teilweise entkleidet habe.

Herdorf (ots) - Die eingesetzten Beamten konnten in der Schneiderstraße sodann einen amtsbekannten 35-jährigen Mann antreffen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er redete wirr und war für die Beamten kommunikativ nicht zu erreichen. Bei der Durchsuchung der Person wurden darüber hinaus geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Es wurde eine Strafanzeige gegen den Mann gefertigt. Zum eigenen Schutz wurde der Mann in Gewahrsam genommen und im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.