Am Samstagabend wurde die Linzer Polizeiinspektion zu einer aggressiven Person in der Linzer Innenstadt gerufen.

Linz am Rhein (ots) - Laut Angaben der Zeugen sei der Mann hoch aggressiv und schreie Passanten an. Bei der eingeleiteten Überprüfung konnte ein 31-jährige Mann aus Linz angetroffen werden. Nach Überprüfung der Personalien und Abklärung des Sachverhaltes wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen mit der Auflage, dass er für den Rest des Abends sich der Innenstadt fernhalten muss. Der Mann entfernte sich daraufhin Richtung Wohnort. Eine Stunde später erhielt die Polizeiinspektion wieder den Hinweis auf den zuvor überprüften Mann, der wieder Passanten anschreie und aggressiv wirke. Daraufhin eilte die Polizei zur Örtlichkeit und nahm den Mann in Gewahrsam. Er übernachtete bei der Polizeiinspektion Linz und wurde am Sonntagmorgen entlassen.