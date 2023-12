In der Kirchstraße in Elkenroth überquerte ein 12jähriges Kind am 21.12.2023, 13:30 Uhr unter Nutzung einer Querungshilfe (Mittelinsel) die Fahrbahn im Bereich einer Bushaltestelle.

Elkenroth (ots) - Das Kind hatte die Fahrbahn bis zur besagten Mittelinsel überquert, als ein PKW von der Betzdorfer Straße aus nach links in die Kirchstraße einbog und zunächst vor der Mittelinsel zum Stehen kam. Als das Kind die Fahrbahn betrat, fuhr der PKW den Angaben des Kindes nach plötzlich an, weswegen es umknickte und sich hierdurch leicht verletzte, es kam nicht zum Zusammenstoß mit dem PKW. Der PKW-Fahrer machte daraufhin eine nicht näher beschreibbare Geste mit seiner Hand und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch das Kind wird der PKW als "roter Familienwagen" mit AK-Kennzeichen beschrieben.

Wer kann Angaben zum Unfall oder dem beteiligten PKW machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.