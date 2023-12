Auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz in Daaden haben am 25.12.2023 gegen 03:00 Uhr ein 13jähriges Kind und ein 15jähriger Jugendlicher einen dort geparkten und nicht gegen Wegrollen gesicherten PKW durch Anschieben ins Rollen gebracht und ihn so auf einen dort befindlichen Betonklotz geschoben.

Daaden (ots) - Der PKW wurde hierdurch beschädigt.

Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf konnten das Kind noch vor Ort antreffen und zu seiner Wohnanschrift verbringen.